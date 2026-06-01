Serres-Castet

Concert live, à La Canopée

448 rue de Bielle Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Profitez d’une soirée musicale chaleureuse autour des plus grands classiques revisités en acoustique. Des Rolling Stones à Bob Dylan en passant par Gainsbourg ou Manu Chao, Phil Hammer On vous embarque dans un voyage musical rempli de souvenirs et de bonne humeur. .

448 rue de Bielle Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 36 17 17 contact@lacanopee-serrescastet.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert live, à La Canopée

L’événement Concert live, à La Canopée Serres-Castet a été mis à jour le 2026-06-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran