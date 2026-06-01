Concert live, à La Canopée Serres-Castet
Concert live, à La Canopée Serres-Castet vendredi 12 juin 2026.
Serres-Castet
Concert live, à La Canopée
448 rue de Bielle Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Profitez d’une soirée musicale chaleureuse autour des plus grands classiques revisités en acoustique. Des Rolling Stones à Bob Dylan en passant par Gainsbourg ou Manu Chao, Phil Hammer On vous embarque dans un voyage musical rempli de souvenirs et de bonne humeur. .
448 rue de Bielle Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 36 17 17 contact@lacanopee-serrescastet.com
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English : Concert live, à La Canopée
L’événement Concert live, à La Canopée Serres-Castet a été mis à jour le 2026-06-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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