Atelier créatif Bonne fête Papa Rue Aristide Finco Serres-Castet

Serres-Castet

Atelier créatif Bonne fête Papa

Rue Aristide Finco Centre Alexis Peyret Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Cadeau pour la fête des pères ! Fabrication de porte-clés p’tite cravate. Sur inscription. .

Rue Aristide Finco Centre Alexis Peyret Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 26 35 95 amandine.arette@csap.fr

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English : Atelier créatif Bonne fête Papa

L’événement Atelier créatif Bonne fête Papa Serres-Castet a été mis à jour le 2026-05-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran