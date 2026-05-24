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Atelier créatif Bonne fête Papa Rue Aristide Finco Serres-Castet

Atelier créatif Bonne fête Papa Rue Aristide Finco Serres-Castet

Atelier créatif Bonne fête Papa Rue Aristide Finco Serres-Castet mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Rue Aristide Finco

Adresse : Centre Alexis Peyret

Ville : 64121 Serres-Castet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Serres-Castet

Atelier créatif Bonne fête Papa

Rue Aristide Finco Centre Alexis Peyret Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Cadeau pour la fête des pères ! Fabrication de porte-clés p’tite cravate. Sur inscription.   .

Rue Aristide Finco Centre Alexis Peyret Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 26 35 95  amandine.arette@csap.fr

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English : Atelier créatif Bonne fête Papa

L’événement Atelier créatif Bonne fête Papa Serres-Castet a été mis à jour le 2026-05-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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