Atelier créatif Bonne fête Papa Rue Aristide Finco Serres-Castet
Atelier créatif Bonne fête Papa Rue Aristide Finco Serres-Castet mercredi 17 juin 2026.
Serres-Castet
Atelier créatif Bonne fête Papa
Rue Aristide Finco Centre Alexis Peyret Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Cadeau pour la fête des pères ! Fabrication de porte-clés p’tite cravate. Sur inscription. .
Rue Aristide Finco Centre Alexis Peyret Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 26 35 95 amandine.arette@csap.fr
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English : Atelier créatif Bonne fête Papa
L’événement Atelier créatif Bonne fête Papa Serres-Castet a été mis à jour le 2026-05-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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