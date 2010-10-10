Mimizan

Balade nature en pirogue hawaïenne

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22 15:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Aloha ! A bord d’une embarcation traditionnelle du Pacifique, partez avec un guide à la découverte de la réserve naturelle du lac. Touchez des nénuphars, écoutez des oiseaux, sentez des plantes aromatiques et médicinales… A partager en famille ! .

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr

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English : Balade nature en pirogue hawaïenne

L’événement Balade nature en pirogue hawaïenne Mimizan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Mimizan