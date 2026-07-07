Braderie brocante secours catholique Mimizan
mercredi 22 juillet 2026 · Mimizan
Informations pratiques
Mimizan
Braderie brocante secours catholique
parvis de l’église de Mimizan plage Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Braderie brocante du Secours Catholique pour l’aide aux familles en difficultés du secteur.
Vaisselle, vêtements, chaussures, linge de maison, livres.. .
parvis de l’église de Mimizan plage Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 42 90 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Braderie brocante secours catholique
L’événement Braderie brocante secours catholique Mimizan a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Mimizan
À voir aussi à Mimizan (Landes)
- Préservation de la forêt contre les incendies et visite du Centre de Secours Mimizan 7 juillet 2026
- Concours de pétanque 4 parties + finales ouvert à tous Mimizan 7 juillet 2026
- Course Landaise Mixte Mimizan 7 juillet 2026
- Yoga Vinyasa Studio Pause Yoga Mimizan 8 juillet 2026
- Visite de Gascogne Papier 9h20 Office de tourisme de Mimizan Mimizan 8 juillet 2026