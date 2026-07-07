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AGENDA · Mimizan

Braderie brocante secours catholique Mimizan

mercredi 22 juillet 2026 · Mimizan

Braderie brocante secours catholique Mimizan

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
parvis de l'église de Mimizan plage
Ville
40200 Mimizan
Département
Landes
Tarif

Mimizan

Braderie brocante secours catholique

parvis de l’église de Mimizan plage Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Braderie brocante du Secours Catholique pour l’aide aux familles en difficultés du secteur.
Vaisselle, vêtements, chaussures, linge de maison, livres..   .

parvis de l’église de Mimizan plage Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 42 90 83 

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English : Braderie brocante secours catholique

L’événement Braderie brocante secours catholique Mimizan a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Mimizan

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