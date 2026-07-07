Informations pratiques

Mimizan

Braderie brocante secours catholique

parvis de l’église de Mimizan plage Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:00:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Braderie brocante du Secours Catholique pour l’aide aux familles en difficultés du secteur.

Vaisselle, vêtements, chaussures, linge de maison, livres.. .

parvis de l’église de Mimizan plage Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 42 90 83

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English : Braderie brocante secours catholique

L’événement Braderie brocante secours catholique Mimizan a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Mimizan