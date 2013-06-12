BALADE NATURE ET SI VOUS DÉCOUVRIEZ LA NATURE SOUS UN AUTRE JOUR ? Castries samedi 13 juin 2026.

Castries

BALADE NATURE ET SI VOUS DÉCOUVRIEZ LA NATURE SOUS UN AUTRE JOUR ?

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Balade nature Et si vous découvriez la nature sous un autre jour ?

10h30 à 12h • Sam 13 Juin

Balade nature Et si vous découvriez la nature sous un autre jour ?

10h30 à 12h • Sam 13 Juin

Une immersion collective pour observer, ressentir et comprendre le mond e vivant.

Vous vous reconnecterez à votre essence profonde en intégrant le cycle de la Vie et en vivant l’Instant présent. Chacun.e apporte ses connaissances et ressentis pour une richesse d’expériences. Un autre regard sur le monde qui nous entoure… et d’où nous venons…

sur réservation .

1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie +33 7 56 93 37 05

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English : BALADE NATURE ET SI VOUS DÉCOUVRIEZ LA NATURE SOUS UN AUTRE JOUR ?

Nature walk: How about discovering nature in a different light?

10:30am to 12pm ? Sat June 13

L’événement BALADE NATURE ET SI VOUS DÉCOUVRIEZ LA NATURE SOUS UN AUTRE JOUR ? Castries a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OT MONTPELLIER