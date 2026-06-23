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Balade nature Hommes et espèces sauvages une cohabitation possible Cavignac

Balade nature Hommes et espèces sauvages une cohabitation possible Cavignac

Balade nature Hommes et espèces sauvages une cohabitation possible Cavignac samedi 10 octobre 2026.

Adresse
Le bourg
Ville
33620 Cavignac
Département
Gironde
Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif

Cavignac

Balade nature Hommes et espèces sauvages une cohabitation possible

Le bourg Cavignac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:30:00
fin : 2026-10-10 11:30:00

Date(s) :
2026-10-10

Pour cette balade urbaine, accompagné d’un guide nature et d’un guide historien, partez à la découverte de la nature qui vous entoure. Avec sa belle église néo-classique, ses grandes demeures bourgeoises au milieu des vignes et des champs Cavignac tient à la fois de la ville et de la campagne. Cette configuration de l’espace est idéale pour s’intéresser à la cohabitation nécessaire entre les activités humaines et la présence des espèces sauvages. Suivez les guides à la découverte de cette nature en ville !   .

Le bourg Cavignac 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 58 47 79  tourisme@latitude-nord-gironde.fr

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English : Balade nature Hommes et espèces sauvages une cohabitation possible

L’événement Balade nature Hommes et espèces sauvages une cohabitation possible Cavignac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Latitude Nord Gironde