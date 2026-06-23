Cavignac

Balade nature Hommes et espèces sauvages une cohabitation possible

Le bourg Cavignac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:30:00

fin : 2026-10-10 11:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Pour cette balade urbaine, accompagné d’un guide nature et d’un guide historien, partez à la découverte de la nature qui vous entoure. Avec sa belle église néo-classique, ses grandes demeures bourgeoises au milieu des vignes et des champs Cavignac tient à la fois de la ville et de la campagne. Cette configuration de l’espace est idéale pour s’intéresser à la cohabitation nécessaire entre les activités humaines et la présence des espèces sauvages. Suivez les guides à la découverte de cette nature en ville ! .

Le bourg Cavignac 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 58 47 79 tourisme@latitude-nord-gironde.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade nature Hommes et espèces sauvages une cohabitation possible

L’événement Balade nature Hommes et espèces sauvages une cohabitation possible Cavignac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Latitude Nord Gironde