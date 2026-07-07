Informations pratiques

Cavignac

Fête locale de Cavignac

DOMAINE YVES COURPON 201 RUE DE GODINEAU Cavignac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La fête locale de Cavignac, au Domaine Yves Courpon, vous propose une journée festive pour tous. Au programme anmations pour les enfants, manèges, retraite aux flambeaux, DJ et feu d’artifice …

Sur place food-truck .

DOMAINE YVES COURPON 201 RUE DE GODINEAU Cavignac 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 36 73 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête locale de Cavignac

L’événement Fête locale de Cavignac Cavignac a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Latitude Nord Gironde