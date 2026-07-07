Fête locale de Cavignac Cavignac
samedi 12 septembre 2026 · Cavignac
Informations pratiques
Cavignac
Fête locale de Cavignac
DOMAINE YVES COURPON 201 RUE DE GODINEAU Cavignac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
La fête locale de Cavignac, au Domaine Yves Courpon, vous propose une journée festive pour tous. Au programme anmations pour les enfants, manèges, retraite aux flambeaux, DJ et feu d’artifice …
Sur place food-truck .
DOMAINE YVES COURPON 201 RUE DE GODINEAU Cavignac 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 36 73 27
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English : Fête locale de Cavignac
L’événement Fête locale de Cavignac Cavignac a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Latitude Nord Gironde