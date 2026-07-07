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AGENDA · Cavignac

Fête locale de Cavignac Cavignac

samedi 12 septembre 2026 · Cavignac

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Adresse
DOMAINE YVES COURPON 201 RUE DE GODINEAU
Ville
33620 Cavignac
Département
Gironde
Tarif

Cavignac

Fête locale de Cavignac

DOMAINE YVES COURPON 201 RUE DE GODINEAU Cavignac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

La fête locale de Cavignac, au Domaine Yves Courpon, vous propose une journée festive pour tous. Au programme anmations pour les enfants, manèges, retraite aux flambeaux, DJ et feu d’artifice …
Sur place food-truck   .

DOMAINE YVES COURPON 201 RUE DE GODINEAU Cavignac 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 36 73 27 

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English : Fête locale de Cavignac

L’événement Fête locale de Cavignac Cavignac a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Latitude Nord Gironde

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