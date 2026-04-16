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Balade nature la symphonie des oiseaux CAMPING DU LAC Sainte-Eulalie-en-Born

Balade nature la symphonie des oiseaux CAMPING DU LAC Sainte-Eulalie-en-Born

Balade nature la symphonie des oiseaux CAMPING DU LAC Sainte-Eulalie-en-Born dimanche 7 juin 2026.

Lieu : CAMPING DU LAC

Adresse : 1590 Route du Lac

Ville : 40200 Sainte-Eulalie-en-Born

Département : Landes

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Sainte-Eulalie-en-Born

Balade nature la symphonie des oiseaux

CAMPING DU LAC 1590 Route du Lac Sainte-Eulalie-en-Born Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 11:30:00

Date(s) :
2026-06-07

Observation, écoute et initiation ludique aux chants des stars du printemps!   .

CAMPING DU LAC 1590 Route du Lac Sainte-Eulalie-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 41 59 51 

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English : Balade nature la symphonie des oiseaux

L’événement Balade nature la symphonie des oiseaux Sainte-Eulalie-en-Born a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Grands Lacs

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