Balade nature la symphonie des oiseaux CAMPING DU LAC Sainte-Eulalie-en-Born

Sainte-Eulalie-en-Born

Balade nature la symphonie des oiseaux

CAMPING DU LAC 1590 Route du Lac Sainte-Eulalie-en-Born Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 11:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Observation, écoute et initiation ludique aux chants des stars du printemps! .

CAMPING DU LAC 1590 Route du Lac Sainte-Eulalie-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 41 59 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade nature la symphonie des oiseaux

L’événement Balade nature la symphonie des oiseaux Sainte-Eulalie-en-Born a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Grands Lacs