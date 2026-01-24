Fêtes patronales de Sainte-Eulalie-en-Born Sainte-Eulalie-en-Born

Fêtes patronales de Sainte-Eulalie-en-Born

Place de la Mairie Sainte-Eulalie-en-Born Landes

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

2026-06-12

Programme 2026 à venir

Programme 2025

Fêtes du village avec repas du vendredi soir au dimanche midi

Au programme

– Fête foraine

– Tripes de veau samedi et dimanche matin à partir de 8h30

– Concert apéro samedi à partir de 18h

– Bal vendredi soir et samedi soir

Jusqu’à 3h vendredi et samedi

Jusqu’à 18h dimanche .

Place de la Mairie Sainte-Eulalie-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 25 46 41 cdf.steeulalieenborn@gmail.com

