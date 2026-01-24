Fêtes patronales de Sainte-Eulalie-en-Born Sainte-Eulalie-en-Born
Place de la Mairie Sainte-Eulalie-en-Born Landes
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14
Programme 2026 à venir
Programme 2025
Fêtes du village avec repas du vendredi soir au dimanche midi
Au programme
– Fête foraine
– Tripes de veau samedi et dimanche matin à partir de 8h30
– Concert apéro samedi à partir de 18h
– Bal vendredi soir et samedi soir
Jusqu’à 3h vendredi et samedi
Jusqu’à 18h dimanche .
Place de la Mairie Sainte-Eulalie-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 25 46 41 cdf.steeulalieenborn@gmail.com
English : Fêtes patronales de Sainte-Eulalie-en-Born
