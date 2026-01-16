[Balade nature] Le littoral à marée basse Rendez-vous devant le Bas Fort Blanc Dieppe

[Balade nature] Le littoral à marée basse

Rendez-vous devant le Bas Fort Blanc / 10 Rue Alexandre Dumas Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 15:30:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Partez à la découverte du littoral normand lors d’une balade guidée immersive où géologie et biodiversité se rencontrent.

Chaque marée révèle un monde fascinant, entre sable, rochers et falaises.

A travers cette exploration, nous prendrons le temps d’observer la diversité des paysages et de comprendre les liens invisibles qui unissent la faune et la flore. Petits et grands repartiront émerveillés et enrichis, avec une meilleure compréhension de la richesse et de la fragilité du littoral.

Que vous soyez amateur de nature ou simplement en quête d’un moment hors du temps, rejoignez-nous et venez profiter d’un bol d’air ressourçant en bord de mer ! .

