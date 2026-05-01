Balade nature Le marais de Brouage face au défi climatique Citadelle de Brouage Marennes-Hiers-Brouage

Marennes-Hiers-Brouage

Balade nature Le marais de Brouage face au défi climatique

Citadelle de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-23 11:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Une balade guidée pour observer les effets du changement climatique et comprendre les enjeux de demain sur le marais de Brouage .

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Citadelle de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 19 16 brouage-tourisme@marennes-oleron.com

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English :

A guided walk to observe the effects of climate change and understand the challenges facing the Brouage marshes in the future.

L’événement Balade nature Le marais de Brouage face au défi climatique Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes