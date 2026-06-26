Vocalude Des voix sur le sable Marennes Plage Marennes-Hiers-Brouage
Vocalude Des voix sur le sable Marennes Plage Marennes-Hiers-Brouage jeudi 2 juillet 2026.
Marennes-Hiers-Brouage
Vocalude Des voix sur le sable
Marennes Plage Avenue William Bertrand Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:30:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
L’ensemble Vocalude vous invite à Marennes-Plage pour écouter son répertoire mixte a cappella.
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Marennes Plage Avenue William Bertrand Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine mahe22.c@orange.fr
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English : Vocalude Voices on the sand
The Vocalude ensemble invites you to Marennes-Plage to listen to its mixed a cappella repertoire.
L’événement Vocalude Des voix sur le sable Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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