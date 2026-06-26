Vocalude Des voix sur le sable Marennes Plage Marennes-Hiers-Brouage jeudi 2 juillet 2026.

Marennes-Hiers-Brouage

Vocalude Des voix sur le sable

Marennes Plage Avenue William Bertrand Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

L’ensemble Vocalude vous invite à Marennes-Plage pour écouter son répertoire mixte a cappella.

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Marennes Plage Avenue William Bertrand Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine mahe22.c@orange.fr

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English : Vocalude Voices on the sand

The Vocalude ensemble invites you to Marennes-Plage to listen to its mixed a cappella repertoire.

L’événement Vocalude Des voix sur le sable Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes