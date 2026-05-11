Marenn’Ostra Rue des Martyrs Marennes-Hiers-Brouage

Marennes-Hiers-Brouage

Marenn’Ostra

Rue des Martyrs Marenn’Ostra Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-07-01

Plongez au cœur de l’ostréiculture avec Marenn’Ostra, une expérience unique et authentique le long du Chenal de la Cayenne. Explorez les claires d’affinage, percez tous les secrets de l’huître… et savourez-la directement sur place !

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Rue des Martyrs Marenn’Ostra Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23

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English : Marenn’Ostra

Dive into the heart of oyster farming with Marenn’Ostra, a unique and authentic experience along the Chenal de la Cayenne. Explore the maturing oyster beds, discover the secrets of the oyster? and enjoy it right on the spot!

L’événement Marenn’Ostra Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes