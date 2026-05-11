Marenn’Ostra Rue des Martyrs Marennes-Hiers-Brouage
Marenn’Ostra Rue des Martyrs Marennes-Hiers-Brouage mercredi 1 juillet 2026.
Marennes-Hiers-Brouage
Marenn’Ostra
Rue des Martyrs Marenn’Ostra Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-01
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-07-01
Plongez au cœur de l’ostréiculture avec Marenn’Ostra, une expérience unique et authentique le long du Chenal de la Cayenne. Explorez les claires d’affinage, percez tous les secrets de l’huître… et savourez-la directement sur place !
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Rue des Martyrs Marenn’Ostra Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23
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English : Marenn’Ostra
Dive into the heart of oyster farming with Marenn’Ostra, a unique and authentic experience along the Chenal de la Cayenne. Explore the maturing oyster beds, discover the secrets of the oyster? and enjoy it right on the spot!
L’événement Marenn’Ostra Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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