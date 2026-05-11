Don du Sang Marennes Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Marennes-Hiers-Brouage

Don du Sang Marennes

Marennes 1 rue Jean Moulin Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 13:00:00

Date(s) :

2026-06-14 2026-10-14

Don du sang à Marennes.

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Marennes 1 rue Jean Moulin Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English : Blood donation Marennes

Blood donation in Marennes.

L’événement Don du Sang Marennes Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes