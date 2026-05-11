Don du Sang Marennes Marennes Marennes-Hiers-Brouage
Don du Sang Marennes Marennes Marennes-Hiers-Brouage dimanche 14 juin 2026.
Marennes-Hiers-Brouage
Don du Sang Marennes
Marennes 1 rue Jean Moulin Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 13:00:00
Date(s) :
2026-06-14 2026-10-14
Don du sang à Marennes.
.
Marennes 1 rue Jean Moulin Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Blood donation Marennes
Blood donation in Marennes.
L’événement Don du Sang Marennes Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à Marennes-Hiers-Brouage (Charente-Maritime)
- Exposition d’art Aquarelles de Jean-Guy Dagneau Forge Royale Marennes-Hiers-Brouage 11 mai 2026
- Course de l’huître Place Chasseloup-laubat Marennes-Hiers-Brouage 14 mai 2026
- Bourse exposition de modèles réduits Marennes Marennes-Hiers-Brouage 17 mai 2026
- Bébés Lecteurs Médiathèque Marennes-Hiers-Brouage 20 mai 2026
- Balade nature Le marais de Brouage face au défi climatique Citadelle de Brouage Marennes-Hiers-Brouage 23 mai 2026