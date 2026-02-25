Brocante du 15 août Place Chasseloup-Laubat Marennes-Hiers-Brouage

Brocante du 15 août

Place Chasseloup-Laubat Marennes Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Brocante Place Chasseloup-Laubat et centre ville toute la journée.

.

Place Chasseloup-Laubat Marennes Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 46 98 36 comitedesfetesmarennes@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Brocante Place Chasseloup-Laubat and town center all day.

L’événement Brocante du 15 août Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes