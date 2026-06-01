Fête de l’été à l’Ehpad EHPAD de Marennes Marennes-Hiers-Brouage dimanche 28 juin 2026.

Marennes-Hiers-Brouage

Fête de l’été à l’Ehpad

EHPAD de Marennes 3bis, rue du Docteur Roux Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:30:00

fin : 2026-06-28 17:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Fête de l’été à l’Ehpad de Marennes, ouvert à tous.

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EHPAD de Marennes 3bis, rue du Docteur Roux Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 81 74 eureka.marennes@gmail.com

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English : Summer Party at the Nursing Home

Summer party at Ehpad de Marennes, open to all.

L’événement Fête de l’été à l’Ehpad Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes