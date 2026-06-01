Fête de l’été à l’Ehpad EHPAD de Marennes Marennes-Hiers-Brouage
Fête de l’été à l’Ehpad EHPAD de Marennes Marennes-Hiers-Brouage dimanche 28 juin 2026.
Marennes-Hiers-Brouage
Fête de l’été à l’Ehpad
EHPAD de Marennes 3bis, rue du Docteur Roux Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:30:00
fin : 2026-06-28 17:30:00
Date(s) :
2026-06-28
Fête de l’été à l’Ehpad de Marennes, ouvert à tous.
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EHPAD de Marennes 3bis, rue du Docteur Roux Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 81 74 eureka.marennes@gmail.com
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English : Summer Party at the Nursing Home
Summer party at Ehpad de Marennes, open to all.
L’événement Fête de l’été à l’Ehpad Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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