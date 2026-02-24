Feux de la Saint-Jean Place Carnot Marennes-Hiers-Brouage

Feux de la Saint-Jean

Place Carnot Marennes Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le comité des Fêtes de Marennes vous invite aux feux de la St-Jean sur la Place Carnot le 26 juin.

Place Carnot Marennes Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 07 87 40 comitedesfetesmarennes@orange.fr

English :

The Comité des Fêtes de Marennes invites you to the St-Jean bonfire on Place Carnot on June 26.

L’événement Feux de la Saint-Jean Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes