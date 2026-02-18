Balade nature « Les arbres et arbustes de Normandie », Bois de Lébisey, Hérouville-Saint-Clair
Balade nature « Les arbres et arbustes de Normandie », Bois de Lébisey, Hérouville-Saint-Clair mercredi 27 mai 2026.
Balade nature « Les arbres et arbustes de Normandie » Mercredi 27 mai, 14h00 Bois de Lébisey Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T15:30:00+02:00
Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T15:30:00+02:00
Le Conservatoire botanique national de Normandie vous propose de partir à la découverte des arbres et arbustes de Normandie. Tous publics. Rendez-vous à 14h au bois de Lebisey, parking à l’intersection de la rue des Eudistes et de l’avenue du Haut Crépon.
Dans le cadre de l’événement national « La belle saison des CBN ».
(2-5km/1h30) – Niveau 1
Bois de Lébisey Bois de LébiseyPas de descriptionHEROUVILLE-SAINT-CLAIR Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « infos@cbn-normandie.fr »}]
Le Conservatoire botanique national de Normandie vous propose de partir à la découverte des arbres et arbustes de Normandie.
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