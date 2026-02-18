Stand-atelier vélo : vous faites, on vous aide, La Bibli François Geindre – Hérouville Saint-Clair, Hérouville-Saint-Clair
Stand-atelier vélo : vous faites, on vous aide, La Bibli François Geindre – Hérouville Saint-Clair, Hérouville-Saint-Clair mercredi 20 mai 2026.
Stand-atelier vélo : vous faites, on vous aide Mercredi 20 mai, 14h30 La Bibli François Geindre – Hérouville Saint-Clair Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:30:00+02:00
Vous faites, on vous aide : venez apprendre à entretenir, réparer et régler votre vélo (à votre morphologie). Profitez d’un moment convivial autour du vélo sous toutes ses formes pour échanger sur les pratiques cyclables (itinéraires, équipements) autour d’Hérouville Saint-Clair.
Tout public. Prêt d’outils possible.
La Bibli François Geindre – Hérouville Saint-Clair 5 square du théâtre – 14200 Hérouville Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « bibliherouville@caenlamer.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0214372860 »}]
Venez apprendre à entretenir, réparer et régler votre vélo (à votre morphologie).
Association Hérouelibre
À voir aussi à Hérouville-Saint-Clair (Calvados)
- CINÉ-CONTE ★ PIRO PIRO | 2+, Café des images, Hérouville-Saint-Clair 15 avril 2026
- LES ÉCHOS DE LA PETITE COMÉDIE ★ ICARE | 8+, Café des images, Hérouville-Saint-Clair 15 avril 2026
- Les échos de la petite comédie ? Icare Cinéma Café des images Hérouville-Saint-Clair 15 avril 2026
- Fête des enfants au parc Ornavik Route de Ouistreham Hérouville-Saint-Clair 17 avril 2026
- CLAP OU PAS CLAP ? ★ LA FAMILLE ADDAMS | 8+, Café des images, Hérouville-Saint-Clair 20 avril 2026