Stand-atelier vélo : vous faites, on vous aide, La Bibli François Geindre – Hérouville Saint-Clair, Hérouville-Saint-Clair

Stand-atelier vélo : vous faites, on vous aide Mercredi 20 mai, 14h30 La Bibli François Geindre – Hérouville Saint-Clair Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:30:00+02:00

Vous faites, on vous aide : venez apprendre à entretenir, réparer et régler votre vélo (à votre morphologie). Profitez d’un moment convivial autour du vélo sous toutes ses formes pour échanger sur les pratiques cyclables (itinéraires, équipements) autour d’Hérouville Saint-Clair.

Tout public. Prêt d’outils possible.

La Bibli François Geindre – Hérouville Saint-Clair 5 square du théâtre – 14200 Hérouville Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « bibliherouville@caenlamer.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0214372860 »}]

Venez apprendre à entretenir, réparer et régler votre vélo (à votre morphologie).

Association Hérouelibre