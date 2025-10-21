NO SLIDE brass sextet Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair

NO SLIDE brass sextet Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair vendredi 29 mai 2026.

NO SLIDE brass sextet

Théâtre d’Hérouville 1 Sq. du Théâtre Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Le sextuor No Slide, formé de jeunes cuivres issus du Conservatoire de Paris, explore avec virtuosité et passion les instruments d’Adolphe Sax.

En 2025, ils présentent leur premier album Folk, un voyage à travers les musiques traditionnelles, incluant la création du Requiem de Geoffroy Tamisier.

1ère partie Orchestre à l’École Simone VEIL

Direction Vincent REQUEUT

Javier ROSSETTO Trompette

Célestin GUERIN Trompette

Jean DAUFRESNE Saxhorn alto

Corentin MORVAN Saxhorn baryton

Tom CAUDELLE Saxhorn basse

Émilien COURAIT Tuba

Composé de musiciens parmi les plus dynamiques de la nouvelle génération, No Slide est une formation née autour des instruments de la famille des cuivres inventés par Adolphe Sax à la fin du XIXᵉ siècle.

L’association des cornets, bugles et saxhorns confère à ce sextuor un son unique, où les interprètes explorent librement virtuosité, souplesse et richesse de timbre.

Complices depuis leurs études au Conservatoire de Paris, les membres de No Slide sont aujourd’hui musiciens permanents de certaines des plus prestigieuses formations françaises

l’Orchestre de Paris, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Orchestre National d’Île-de-France, l’Orchestre de la Garde Républicaine, ou encore l’Orchestre de la Musique de l’Air et de l’Espace.

Le sextuor se distingue par sa capacité à revisiter le grand répertoire symphonique, des pièces pour piano ou quatuor à cordes, en abordant toutes les esthétiques avec passion et un profond désir de transmission.

En 2025, No Slide sortira son premier album Folk.

Ce programme est conçu comme un voyage à travers les folklores traditionnels et leurs mélodies de caractère (Dvořák, Komitas, Sibelius, Piazzolla, Smetana, etc.).

À cette occasion, le groupe créera la pièce Requiem de Geoffroy Tamisier, commande originale du sextuor. .

Théâtre d’Hérouville 1 Sq. du Théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 saisonmusicale@gmail.com

English : NO SLIDE brass sextet

The No Slide sextet, made up of young brass players from the Paris Conservatoire, explore the instruments of Adolphe Sax with virtuosity and passion.

In 2025, they present their first album, Folk, a journey through traditional music, including the premiere of Geoffroy Tamisier?s Requiem.

German : NO SLIDE brass sextet

Das Sextett No Slide, das aus jungen Blechbläsern besteht, die am Pariser Konservatorium studiert haben, erforscht mit Virtuosität und Leidenschaft die Instrumente von Adolphe Sax.

Im Jahr 2025 präsentierten sie ihr erstes Album Folk, eine Reise durch die traditionelle Musik, einschließlich der Uraufführung des Requiems von Geoffroy Tamisier.

Italiano :

Il sestetto No Slide, composto da giovani ottoni del Conservatorio di Parigi, esplora gli strumenti di Adolphe Sax con virtuosismo e passione.

Nel 2025 hanno presentato il loro primo album, Folk, un viaggio attraverso la musica tradizionale, che include la prima del Requiem di Geoffroy Tamisier.

Espanol :

El sexteto No Slide, formado por jóvenes instrumentistas de metal del Conservatorio de París, explora los instrumentos de Adolphe Sax con virtuosismo y pasión.

En 2025 presentaron su primer álbum, Folk, un viaje por la música tradicional que incluye el estreno del Réquiem de Geoffroy Tamisier.

