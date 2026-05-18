Balade nature Nuit internationale de la chauve-souris rue du Général Leclerc Villerville
Balade nature Nuit internationale de la chauve-souris rue du Général Leclerc Villerville vendredi 28 août 2026.
Villerville
Balade nature Nuit internationale de la chauve-souris
rue du Général Leclerc Parking du parc des Graves Villerville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:15:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
La nuit Européenne de la chauve-souris est le moment idéal pour venir découvrir en famille les particularités du seul mammifère volant. Accompagnés d’un guide, les participants pourront découvrir ses secrets et les observer à l’aide de détecteurs.
La nuit Européenne de la chauve-souris est le moment idéal pour venir découvrir en famille les particularités du seul mammifère volant. Accompagnés d’un guide, les participants pourront découvrir ses secrets et les observer à l’aide de détecteurs.
Prendre des vêtements adéquats pour une sortie en extérieur et de bonnes chaussures.
(2km/2h) Niveau 1 .
rue du Général Leclerc Parking du parc des Graves Villerville 14113 Calvados Normandie +33 6 09 36 58 08 loic.nicolle@gmail.com
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English : Balade nature Nuit internationale de la chauve-souris
The European Bat Night is the perfect time to bring the whole family to learn more about this unique flying mammal. Accompanied by a guide, participants can discover its secrets and observe them using detectors.
L’événement Balade nature Nuit internationale de la chauve-souris Villerville a été mis à jour le 2026-05-18 par OT SPL Deauville
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