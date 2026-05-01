Balade nature Observer, comprendre et protéger RD 218 Route de Biscarrosse La Teste-de-Buch
Balade nature Observer, comprendre et protéger RD 218 Route de Biscarrosse La Teste-de-Buch vendredi 22 mai 2026.
La Teste-de-Buch
Balade nature Observer, comprendre et protéger
RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 09:30:00
fin : 2026-05-22 11:30:00
Date(s) :
2026-05-22
En partenariat avec le Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon.
À l’occasion des Journées mondiales de l’océan, le Syndicat Mixte et le PNMBA évoqueront les différents suivis qu’ils mènent afin d’améliorer la connaissance et de mieux protéger les milieux et les espèces qui y vivent.
Gratuit, sur réservation. .
RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 12 85 information@ladunedupilat.com
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English : Balade nature Observer, comprendre et protéger
L’événement Balade nature Observer, comprendre et protéger La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-05-02 par OT La Teste-de-Buch
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