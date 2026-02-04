Balade nature sensorielle

Maisoncelles-du-Maine Mayenne

Début : 2026-03-01 16:00:00

2026-03-01 2026-03-02

Participez à une balade nature sensorielle à Maisoncelles-du-Maine !

Dimanche 1er mars

10h30 et 16h

Balade Nature Sensorielle*

Voici quelques mots pour décrire l’expérience proposée lors des Balades Nature Sensorielles qui durent entre 1h et 1h30.

C’est la (re)découverte d’un lieu de manière poétique et ludique. Les questions, l’écoute des sens

et les ressentis de chacun sont facilités par mes soins. C’est un moment de détente et d’échanges en toute simplicité.

Vous serez invités à humer, toucher, deviner, reconnaître, échanger autour du végétale, de notre paysage et de leurs évolutions au cours des saisons.

Tous les âges sont bienvenus et que vous soyez novice ou expert, vous y avez votre place.

6 euros par personne ; offert pour les moins de 18 ans. .

Maisoncelles-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 99 43 75 88 benedicta@etik.com

English :

Take part in a sensory nature walk at Maisoncelles-du-Maine!

