Balade nature symbolique LES FLEURS Saint-Martin-du-Puy

Balade nature symbolique LES FLEURS Saint-Martin-du-Puy dimanche 17 mai 2026.

Balade nature symbolique LES FLEURS

Saint-Martin-du-Puy Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17 16:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Parce qu’elles sont tout autour de nous et que nous ignorons souvent leurs propriétés… je vous invite à prendre le temps de les observer, de les distinguer pour découvrir leurs symboliques et savoir s’il s’agit d’une plante utile .

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
06 70 12 48 69 ou virginie@naturatellae.com   .

Saint-Martin-du-Puy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   virginie@naturatellae.com

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English : Balade nature symbolique LES FLEURS

L’événement Balade nature symbolique LES FLEURS Saint-Martin-du-Puy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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