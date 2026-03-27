Balade nature symbolique L’HIVER

Marigny-l’Église Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 14:00:00

fin : 2026-12-13 16:00:00

Date(s) :

2026-12-13

Une balade animée en lien avec la culture celte et les fêtes populaires d’aujourd’hui. Je vous propose une sortie découverte nature, culture et traditions, des infos nutrition liée à la saison. Que symbolise cette période pour vous? .

Marigny-l’Église 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 12 48 69 virginie@naturatellae.com

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English : Balade nature symbolique L’HIVER

L’événement Balade nature symbolique L’HIVER Marigny-l’Église a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs