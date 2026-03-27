Balade nature symbolique L’HIVER Marigny-l’Église
Balade nature symbolique L’HIVER Marigny-l’Église dimanche 13 décembre 2026.
Balade nature symbolique L’HIVER
Marigny-l’Église Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 14:00:00
fin : 2026-12-13 16:00:00
Date(s) :
2026-12-13
Une balade animée en lien avec la culture celte et les fêtes populaires d’aujourd’hui. Je vous propose une sortie découverte nature, culture et traditions, des infos nutrition liée à la saison. Que symbolise cette période pour vous? .
Marigny-l’Église 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 12 48 69 virginie@naturatellae.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade nature symbolique L’HIVER
L’événement Balade nature symbolique L’HIVER Marigny-l’Église a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
À voir aussi à Marigny-l'Église (Nièvre)
- STAGE NATURE Interroger sa relation au Vivant Gite de la Coquille Marigny-l’Église 7 avril 2026
- MORVANDELLE POURSUITE Jeu de société sur le Morvan Le bourg Marigny-l’Église 24 avril 2026
- Circuit de randonnée Queue du lac de Crescent Marigny-l’Église Nièvre 1 mai 2026
- Spectacle Madame Raymonde. Mes plus grands succès Salle des fêtes Marigny-l’Église 28 mai 2026
- Balade nature symbolique LES ARBRES Marigny-l’Église 21 juin 2026