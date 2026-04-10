Nordheim

Balade nature Trame Verte et Bleue

Nordheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Samedi 27 juin à 9h30 Nordheim

Les fleurs de nos prairies

Balade familiale à la découverte des fleurs de la colline du Stephansberg.

Animation Maison de la Nature Bruche Piémont

Informations pratiques

• Sortie gratuite, sur inscription (5 à 20 personnes max)

• Lieu de rendez-vous précisé après inscription

• Public familial (contenus adaptés dès 6–8 ans)

• Mineurs accompagnés d’un adulte

• Prévoir tenue adaptée, eau et protection solaire 0 .

Nordheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 7 88 51 80 49 tvb@mossigvignoble.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade nature Trame Verte et Bleue Nordheim a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble