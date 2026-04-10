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Balade nature Trame Verte et Bleue Nordheim

Balade nature Trame Verte et Bleue Nordheim

Balade nature Trame Verte et Bleue Nordheim samedi 27 juin 2026.

Ville : 67520 Nordheim

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : 0

Nordheim

Balade nature Trame Verte et Bleue

Nordheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Samedi 27 juin à 9h30 Nordheim
Les fleurs de nos prairies
Balade familiale à la découverte des fleurs de la colline du Stephansberg.
Animation Maison de la Nature Bruche Piémont

Informations pratiques
• Sortie gratuite, sur inscription (5 à 20 personnes max)
• Lieu de rendez-vous précisé après inscription
• Public familial (contenus adaptés dès 6–8 ans)
• Mineurs accompagnés d’un adulte
• Prévoir tenue adaptée, eau et protection solaire 0  .

Nordheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 7 88 51 80 49  tvb@mossigvignoble.fr

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English :

L’événement Balade nature Trame Verte et Bleue Nordheim a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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