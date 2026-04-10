Balade nature Trame Verte et Bleue Nordheim
Balade nature Trame Verte et Bleue Nordheim samedi 27 juin 2026.
Nordheim
Balade nature Trame Verte et Bleue
Nordheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Samedi 27 juin à 9h30 Nordheim
Les fleurs de nos prairies
Balade familiale à la découverte des fleurs de la colline du Stephansberg.
Animation Maison de la Nature Bruche Piémont
Informations pratiques
• Sortie gratuite, sur inscription (5 à 20 personnes max)
• Lieu de rendez-vous précisé après inscription
• Public familial (contenus adaptés dès 6–8 ans)
• Mineurs accompagnés d’un adulte
• Prévoir tenue adaptée, eau et protection solaire 0 .
Nordheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 7 88 51 80 49 tvb@mossigvignoble.fr
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English :
L’événement Balade nature Trame Verte et Bleue Nordheim a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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