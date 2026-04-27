Nordheim

La Nordheimoise

Route de Kuttolsheim Nordheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Chaque pas compte dans la lutte contre le cancer. La Nordheimoise est une marche solidaire qui fait avancer l’espoir.

Elle est organisée le vendredi 5 juin 2026 à la mémoire de Christophe Malingrey, Maire de Nordheim (2020 2025).

Départ entre 19H30 et 20h, depuis le stade de foot de Nordheim.

Circuit de 5 km.

Inscriptions sur https://performance67.com/Inscriptions/Nordheim2026/Paiement.html

Donne droit à un T-shirt si inscrit avant le 22 mai.

Petite restauration sur place à partir de 18h30.

Organisé par le Comité des Fêtes de Nordheim. .

Route de Kuttolsheim Nordheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 51 26 contact@mairie-nordheim.com

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English :

L’événement La Nordheimoise Nordheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble