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La Nordheimoise Nordheim

La Nordheimoise Nordheim

La Nordheimoise Nordheim vendredi 5 juin 2026.

Adresse : Route de Kuttolsheim

Ville : 67520 Nordheim

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Nordheim

La Nordheimoise

Route de Kuttolsheim Nordheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Chaque pas compte dans la lutte contre le cancer. La Nordheimoise est une marche solidaire qui fait avancer l’espoir.
Elle est organisée le vendredi 5 juin 2026 à la mémoire de Christophe Malingrey, Maire de Nordheim (2020 2025).
Départ entre 19H30 et 20h, depuis le stade de foot de Nordheim.
Circuit de 5 km.
Inscriptions sur https://performance67.com/Inscriptions/Nordheim2026/Paiement.html
Donne droit à un T-shirt si inscrit avant le 22 mai.
Petite restauration sur place à partir de 18h30.
Organisé par le Comité des Fêtes de Nordheim.   .

Route de Kuttolsheim Nordheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 51 26  contact@mairie-nordheim.com

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English :

L’événement La Nordheimoise Nordheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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