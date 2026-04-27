La Nordheimoise Nordheim
La Nordheimoise Nordheim vendredi 5 juin 2026.
Nordheim
La Nordheimoise
Route de Kuttolsheim Nordheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Chaque pas compte dans la lutte contre le cancer. La Nordheimoise est une marche solidaire qui fait avancer l’espoir.
Elle est organisée le vendredi 5 juin 2026 à la mémoire de Christophe Malingrey, Maire de Nordheim (2020 2025).
Départ entre 19H30 et 20h, depuis le stade de foot de Nordheim.
Circuit de 5 km.
Inscriptions sur https://performance67.com/Inscriptions/Nordheim2026/Paiement.html
Donne droit à un T-shirt si inscrit avant le 22 mai.
Petite restauration sur place à partir de 18h30.
Organisé par le Comité des Fêtes de Nordheim. .
Route de Kuttolsheim Nordheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 51 26 contact@mairie-nordheim.com
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English :
L’événement La Nordheimoise Nordheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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