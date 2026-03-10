Balade Nature Votre quartier au printemps à la Pouponnière Lille

Balade Nature Votre quartier au printemps à la Pouponnière

86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 17:30:00

fin : 2026-04-29 19:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Le Musée vous emmène à Wazemmes pour une sortie nature qui vous fera redécouvrir d’un nouvel oeil votre quartier ! Direction la Pouponnière, cet ancien lieu d’accueil et de soin des enfants devenu aujourd’hui un espace de recherche et de création artistique, une occasion de découvrir ce patrimoine lillois et la faune qui y habite. Accompagné de Vincent Gavériaux, illustrateur et photographe naturalise.

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Balade Nature Votre quartier au printemps

Mercredi 29 avril, de 17h30 à 19h30

A partir de 7 ans

Le Musée vous emmène à Wazemmes pour une sortie nature qui vous fera redécouvrir d’un nouvel oeil votre quartier ! Direction la Pouponnière, cet ancien lieu d’accueil et de soin des enfants devenu aujourd’hui un espace de recherche et de création artistique, une occasion de découvrir ce patrimoine lillois et la faune qui y habite. Accompagné de Vincent Gavériaux, illustrateur et photographe naturalise.

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Balade Nature Votre quartier au printemps

Mercredi 29 avril, de 17h30 à 19h30

A partir de 7 ans .

86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Nord Hauts-de-France pouponniere@mairie-lille.fr

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English :

The Museum takes you to Wazemmes for a nature outing that will give you a new perspective on your neighborhood! We’ll be heading for the Pouponnière, a former children’s home and care center that has now become a space for research and artistic creation, a chance to discover Lille’s heritage and the fauna that lives there. Accompanied by Vincent Gavériaux, illustrator and naturalist photographer.

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Nature walk Your neighborhood in spring

Wednesday, April 29, 5:30 pm to 7:30 pm

Ages 7 and up

L’événement Balade Nature Votre quartier au printemps à la Pouponnière Lille a été mis à jour le 2026-03-10 par Hauts-de-France Tourisme