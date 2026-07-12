Balade nautique Centre Nautique du Tréport Le Tréport
samedi 25 juillet 2026 · Centre Nautique du Tréport · Le Tréport
Informations pratiques
Le Tréport
Balade nautique
Centre Nautique du Tréport 4 Quai Albert Cauet Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:15:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Découverte de la voile et des falaises. Une sortie en voilier le long de notre littoral, hissez les voiles et prenez part aux manoeuvres du bateau. Rendez-vous et départ du Port de Plaisance. Quai de la Retenue. Durée 2h30. Tarif 42€ .
Centre Nautique du Tréport 4 Quai Albert Cauet Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 12 08 sensationlarge@gmail.com
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English : Balade nautique
L’événement Balade nautique Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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