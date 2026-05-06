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Guinguette animée par Sandra et Eric BOUVELLE Forum de la Plage Le Tréport

Guinguette animée par Sandra et Eric BOUVELLE Forum de la Plage Le Tréport mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Forum de la Plage

Adresse : Esplanade Louis Aragon

Ville : 76470 Le Tréport

Département : Seine-Maritime

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Le Tréport

Guinguette animée par Sandra et Eric BOUVELLE

Forum de la Plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-07-14 18:30:00

Date(s) :
2026-07-14

Bal populaire ! Venez danser aux guinguettes de l’été. Tous les mardis et jeudis à partir du 2 juillet au 25 août 2026. De 16h à 18h30. Au Forum de la plage. Gratuit   .

Forum de la Plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 31 

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English : Guinguette animée par Sandra et Eric BOUVELLE

L’événement Guinguette animée par Sandra et Eric BOUVELLE Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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