Guinguette animée par Sandra et Eric BOUVELLE Forum de la Plage Le Tréport
Guinguette animée par Sandra et Eric BOUVELLE Forum de la Plage Le Tréport mardi 14 juillet 2026.
Le Tréport
Guinguette animée par Sandra et Eric BOUVELLE
Forum de la Plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-07-14 18:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Bal populaire ! Venez danser aux guinguettes de l’été. Tous les mardis et jeudis à partir du 2 juillet au 25 août 2026. De 16h à 18h30. Au Forum de la plage. Gratuit .
Forum de la Plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 31
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English : Guinguette animée par Sandra et Eric BOUVELLE
L’événement Guinguette animée par Sandra et Eric BOUVELLE Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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