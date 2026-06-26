Fête des terrasses Atelier mon tee-shirt c’est moi Espace Social et Culturel l’Ancrage Le Tréport jeudi 16 juillet 2026.

Le Tréport

Fête des terrasses Atelier mon tee-shirt c’est moi

Espace Social et Culturel l’Ancrage Chemin des Veillées Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Mon tee-shirt, c’est moi ! Nous vous offrons le tee-shirt, offrez nous votre imagination Sur la base d’un simple tee-shirt blanc, nous vous proposons de réaliser une tenue qui vous ressemble, avec des mots, des dessins, des photos, du tissu et tout ce que vous voudrez ajouter… Vous serez ainsi vous-mêmes avec les autres pendant la fête des Terrasses le mercredi 29 juillet.

Les ateliers animés sont gratuits pour toutes et tous et pour tous les âges. Sur inscription. .

Espace Social et Culturel l’Ancrage Chemin des Veillées Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 28 06 50 lancrage@wanadoo.fr

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L’événement Fête des terrasses Atelier mon tee-shirt c’est moi Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers