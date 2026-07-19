Parcours d’artistes Le Tréport
mercredi 29 juillet 2026 · Le Tréport
Informations pratiques
Le Tréport
Parcours d’artistes
Différents lieux dans la ville Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Dans le cadre de la Fête de la Mer au Tréport, les artistes de la ville vous proposent de venir découvrir leurs oeuvres le long du rivage. Plusieurs lieux d’exposition et de culture vous seront accessibles. Galerie Dalbade, Galerie Résonances, Exposition au Restaurant Tréamori, L’Atelier des marées, les Bucoliques, l’Ebène et une exposition éphémère. Parcours libre et gratuit. .
Différents lieux dans la ville Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 7 72 06 46 28 henrot.sylvie@orange.fr
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English : Parcours d’artistes
L’événement Parcours d’artistes Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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