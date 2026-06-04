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Exposition Collectif d’artistes Peintures et sculptures Forum de la plage Le Tréport

Exposition Collectif d’artistes Peintures et sculptures Forum de la plage Le Tréport mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Forum de la plage

Adresse : Esplanade Louis Aragon

Ville : 76470 Le Tréport

Département : Seine-Maritime

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Le Tréport

Exposition Collectif d’artistes Peintures et sculptures

Forum de la plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Le collectif d’artistes composé de Catherine SCHRIVER-VICENS et Arnaud BRETZNER vous propose une exposition de peintures et sculptures.
Gratuit.   .

Forum de la plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 31  mkorber@ville-le-treport.fr

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English : Exposition Collectif d’artistes Peintures et sculptures

L’événement Exposition Collectif d’artistes Peintures et sculptures Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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