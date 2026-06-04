Exposition Collectif d’artistes Peintures et sculptures Forum de la plage Le Tréport
Exposition Collectif d’artistes Peintures et sculptures Forum de la plage Le Tréport mardi 21 juillet 2026.
Le Tréport
Exposition Collectif d’artistes Peintures et sculptures
Forum de la plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Le collectif d’artistes composé de Catherine SCHRIVER-VICENS et Arnaud BRETZNER vous propose une exposition de peintures et sculptures.
Gratuit. .
Forum de la plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 31 mkorber@ville-le-treport.fr
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English : Exposition Collectif d’artistes Peintures et sculptures
L’événement Exposition Collectif d’artistes Peintures et sculptures Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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