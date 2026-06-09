Marché artisanal Sous le Chapiteau de la Plage Le Tréport
Marché artisanal Sous le Chapiteau de la Plage Le Tréport jeudi 16 juillet 2026.
Le Tréport
Marché artisanal
Sous le Chapiteau de la Plage Place de la Batterie Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 18:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-17
L’association World’ Dance organise son marché artisanal de l’été. Venez découvrir des créations uniques et soutenir l’artisanat local. Création et savoir faire, artisanat. Impression 3d, peinture tout supports, whisky breton, bijoux, fondants et bougies parfumées, robes Barbie…
Avec la participation de l’Association Solidarité Vélingara.
Du 16 juillet au 19 juillet 2026. Entrée libre. .
Sous le Chapiteau de la Plage Place de la Batterie Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 30 86 40 45 carole-et-james@wanadoo.fr
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English : Marché artisanal
L’événement Marché artisanal Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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