Dédicace de Céline Ghys Les Bucoliques Le Tréport

Informations pratiques

Le Tréport

Dédicace de Céline Ghys

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 19:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Dédicace avec Céline Ghys à l’occasion de la sortie de son roman Jules Verne et le secret de la Tour Eiffel Gratuit .

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dédicace de Céline Ghys

L’événement Dédicace de Céline Ghys Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers