Fête des terrasses Terrasses le retour Espace Social et Culturel l’Ancrage Le Tréport

Le Tréport

Fête des terrasses Terrasses le retour

Espace Social et Culturel l’Ancrage Chemin des Veillées Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 11:15:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Un moment festif et intergénérationnel pour célébrer le plaisir de vivre ensemble.

Au programme

Dès 11h30 Balade sur le chemin des poètes prolongé grâce à des textes choisis par les enfants, les ados, les adultes et seniors, avec le soutien des structures partenaires de proximité.

Découverte des jeux au sol réalisés dans le cadre de notre chantier jeunes bénévoles 2026.

Rdv à 11 h 15 en haut des marches de l’escalier des falaises.

12h30 Place à la convivialité avec un grand brunch partagé Sur inscription obligatoire. tarif 2€

14h00 Venez admirer le séchoir à poèmes réalisé ensemble et profiter des animations baby-foot géant, jeux en bois, carrousel, percussions, scénettes, chorégraphie signe et danse , Just Dance sur grand écran…

Ne manquez pas la projection d’un extrait du film Terrasses et nous de Simon Desjobert. Après une initiation au cinéma, les jeunes partagent l’écran avec les adultes/seniors, et racontent leur attachement commun au quartier des Terrasses. .

Espace Social et Culturel l’Ancrage Chemin des Veillées Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 28 06 50 lancrage@wanadoo.fr

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English : Fête des terrasses Terrasses le retour

L’événement Fête des terrasses Terrasses le retour Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers