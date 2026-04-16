So Gospel Chant choral Eglise Saint Jacques Le Tréport

Le Tréport

So Gospel Chant choral

Eglise Saint Jacques 4 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23 23:50:00

Date(s) :

2026-07-23

Depuis 2009 So Gospel parcourt la France et l’étranger avec un spectacle Gospel exceptionnel. Un moment unique à partager en famille ou entre amis pour chanter et danser sur des musiques traditionnelles, contemporaines gospel.

Vivez également le message de cette musique empreinte de spiritualité.

Composé de 6 chanteurs, issus des plus grandes chorales de gospel de France, certains d’entre eux ont chanté avec Stevie Wonder, Amel Bent, Céline Dion, Chimène Badi…

Si le groupe puise, sans compromis, ses valeurs dans celles de l’Évangile (Gospel, en anglais), il tire son inspiration dans les sonorités du Jazz, de la Soul ou encore dans celles du RnB, avec des chants comme Victory ou We have overcome.

Enfin, c’est magistralement qu’il revisite les chants traditionnels Oh when the saints , This little light of mine mais également l’indémodable et toujours très attendu Oh happy day . .

Eglise Saint Jacques 4 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 9 53 61 44 65 contact@sogospel.fr

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English : So Gospel Chant choral

L’événement So Gospel Chant choral Le Tréport a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers