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AGENDA · Le Tréport

Terrasses musicales Esplanade Louis Aragon Le Tréport

jeudi 23 juillet 2026 · Esplanade Louis Aragon · Le Tréport

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Esplanade Louis Aragon
Adresse
Casino JOA du Tréport
Ville
76470 Le Tréport
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Tréport

Terrasses musicales

Esplanade Louis Aragon Casino JOA du Tréport Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Terrasses musicales. Concert en terrasse (repli au bar si météo compliquée). Accessible à tous. Gratuit.   .

Esplanade Louis Aragon Casino JOA du Tréport Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 35 45  contact-letreport@joa.fr

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English : Terrasses musicales

L’événement Terrasses musicales Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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