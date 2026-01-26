Informations pratiques

Wildersbach

Balade nocturne A la recherche du trésor de la Perheux

62 rue de la Perheux Wildersbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 19:00:00

fin : 2026-10-10 23:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Balade nocturne A la recherche du trésor de la Perheux sur les traces des Haxes , ponctuée de pauses gourmandes, de scènes décorées et d’animations. Restauration en fin de parcours. Conditions chaussures & équipement de marche, vêtements adaptés selon la météo, sur réservation. Parcours 5 km, 150 m dénivelé, 2h, niveau facile.

Balade nocturne A la recherche du trésor de la Perheux sur les traces des Haxes du Ban de la Roche, ponctuée de pauses gourmandes, de scènes décorées et d’animations. Restauration en fin de parcours. Nous vous invitons à venir costumé (thème histoire, magie, halloween). Conditions chaussures & équipement de marche, vêtements adaptés selon la météo, sur réservation. Parcours 5 km, 150 m dénivelé, 2h, niveau facile. .

62 rue de la Perheux Wildersbach 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 7 88 81 74 43 hazemannluc@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Night stroll In search of the treasure of Perheux on the tracks of the Haxes , punctuated with gourmet breaks, decorated scenes and animations. Catering at the end of the tour. Conditions: walking shoes & equipment, adapted clothes according to the weather, on reservation. Route 5 km, 150 m difference in altitude, 2h, easy level.

L’événement Balade nocturne A la recherche du trésor de la Perheux Wildersbach a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche