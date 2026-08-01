Balade nocturne à la rencontre du peuple de la nuit Pouillé
samedi 15 août 2026 · Pouillé
Informations pratiques
Pouillé
Balade nocturne à la rencontre du peuple de la nuit
Pouillé Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Promenons-nous dans les bois… De nuit…
Approche, écoute crépusculaire et rencontre en immersion du peuple de la nuit (chauves-souris, chouettes, insectes, mammifères divers)
Laissons-nous guider dans le monde nocturne et approchons ces habitants discrets de nos campagnes.
Découvrons leurs modes de vie (chasse, déplacement, reproduction, territoire…) et apprenons à écouter chaque bruit pour déceler la présence du vivant.
RDV 20h00 Parking Bois de La Loge Pouillé
Renseignement et réservation CPIE Val de Gartempe 0549917154 .
Pouillé 86800 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 71 54
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English : Balade nocturne à la rencontre du peuple de la nuit
L’événement Balade nocturne à la rencontre du peuple de la nuit Pouillé a été mis à jour le 2026-08-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne