Informations pratiques

Pouillé

Balade nocturne à la rencontre du peuple de la nuit

Pouillé Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Promenons-nous dans les bois… De nuit…

Approche, écoute crépusculaire et rencontre en immersion du peuple de la nuit (chauves-souris, chouettes, insectes, mammifères divers)

Laissons-nous guider dans le monde nocturne et approchons ces habitants discrets de nos campagnes.

Découvrons leurs modes de vie (chasse, déplacement, reproduction, territoire…) et apprenons à écouter chaque bruit pour déceler la présence du vivant.

RDV 20h00 Parking Bois de La Loge Pouillé

Renseignement et réservation CPIE Val de Gartempe 0549917154 .

Pouillé 86800 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 71 54

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English : Balade nocturne à la rencontre du peuple de la nuit

L’événement Balade nocturne à la rencontre du peuple de la nuit Pouillé a été mis à jour le 2026-08-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne