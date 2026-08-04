Balade nocturne Concert de sons mairie -école Beaurières
mardi 4 août 2026 · mairie -école · Beaurières
Informations pratiques
Beaurières
Balade nocturne Concert de sons
mairie -école 15 grande rue Beaurières Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 17:00:00
fin : 2026-08-04 00:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Balade nocturne et concert de sons.
3 circuits 15km départ à 17h30, 600m dénivelé
8 départ à 19h, 450m dénivelé
2.5 kms à 21h, 80m dénivelé
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mairie -école 15 grande rue Beaurières 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 68 63 83 nicole.viret@orange.fr
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English :
Nighttime walk and sound concert.
3 routes: 15 km starting at 5:30 p.m., 600 m elevation gain
8 starting at 7:00 p.m., 450m elevation gain
2.5 km starting at 9:00 p.m., 80m elevation gain
L’événement Balade nocturne Concert de sons Beaurières a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays Diois