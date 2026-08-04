Balade nocturne Concert de sons mairie -école Beaurières

Informations pratiques

Beaurières

Balade nocturne Concert de sons

mairie -école 15 grande rue Beaurières Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 17:00:00

fin : 2026-08-04 00:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Balade nocturne et concert de sons.

3 circuits 15km départ à 17h30, 600m dénivelé

8 départ à 19h, 450m dénivelé

2.5 kms à 21h, 80m dénivelé

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mairie -école 15 grande rue Beaurières 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 68 63 83 nicole.viret@orange.fr

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English :

Nighttime walk and sound concert.

3 routes: 15 km starting at 5:30 p.m., 600 m elevation gain

8 starting at 7:00 p.m., 450m elevation gain

2.5 km starting at 9:00 p.m., 80m elevation gain

L’événement Balade nocturne Concert de sons Beaurières a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays Diois