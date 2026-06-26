Balade nocturne enchantée Jardin des Mille Pas Rennes
Balade nocturne enchantée Jardin des Mille Pas Rennes jeudi 27 août 2026.
Balade nocturne enchantée Jardin des Mille Pas Rennes Jeudi 27 août, 20h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription, à partir de 5 ans
Une soirée pour partir à la découverte de la nuit à la Prévalaye, observer les papillons, chauves-souris et autres curiosités de l’ombre …
Une soirée pour partir à la découverte de la nuit à la Prévalaye, observer les papillons, chauves-souris et autres curiosités de l’ombre … Prévoyez votre petite couverture et votre mug pour boire une tisane chaude en guettant les étoiles filantes ! Organisé par le Jardin des Mille Pas, dans le cadre de Cet été à Rennes.
Infos pratiques :
Lieu : Jardin des Mille Pas, Chemin Robert de Boron, RENNES
Horaires : 20h30-22h30
Gratuit sur inscription, à partir de 5 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-27T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-27T22:30:00.000+02:00
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Jardin des Mille Pas Chemin Robert de Boron, Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35920 Ille-et-Vilaine
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