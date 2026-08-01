Informations pratiques

Saint-Léger-de-Fougeret

Balade nocturne et observation du ciel étoilé

Saint-léger-de-Fougeret Saint-Léger-de-Fougeret Saint-Léger-de-Fougeret Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:30:00

fin : 2026-08-29 23:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Balade nocturne et observation du ciel étoilé

Partez à la découverte de la nuit avec Clément, Astroguide en Morvan!

Au programme, une balade à la tombée de la nuit pour découvrir les animaux nocturnes, leurs habitudes et modes de vie. La balade sera prolongée par une séance d’observation du ciel étoilé si le temps le permet.

Saint-Léger-de-Fougeret

️ À partir de 20h30

Conseillé à partir de 6 ans

Longueur de la balade 5 km

Nos amis les chiens ne sont pas acceptés

Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés, ainsi que de l’eau et une lampe torche ou de poche, avec lumière rouge si possible.

️ Gratuit

Inscription obligatoire par ce formulaire, ou bien

✉contact@parcdumorvan.org

☎03 86 78 79 57

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail. .

Saint-léger-de-Fougeret Saint-Léger-de-Fougeret Saint-Léger-de-Fougeret 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

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English : Balade nocturne et observation du ciel étoilé

L’événement Balade nocturne et observation du ciel étoilé Saint-Léger-de-Fougeret a été mis à jour le 2026-08-11 par Maison du Tourisme PNRM