Informations pratiques

Troyes

Balade numérique Et si on redécouvrait Troyes autrement ?

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 16:00:00

fin : 2026-09-23 17:30:00

Date(s) :

2026-09-23

Munis de votre café et de votre curiosité, partez à la découverte des bâtiments historiques de Troyes ! Une balade conviviale ponctuée d’anecdotes et de découvertes numériques grâce à une application dédiée au patrimoine troyen.



>> Petit conseil pensez à apporter votre thermos de café pour partager ce moment convivial… cette fois-ci, en dehors des murs du Rucher Créatif ! .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

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English :

L’événement Balade numérique Et si on redécouvrait Troyes autrement ? Troyes a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme Troyes la Champagne