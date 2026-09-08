Balade numérique Et si on redécouvrait Troyes autrement ? Troyes
mercredi 23 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Balade numérique Et si on redécouvrait Troyes autrement ?
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 16:00:00
fin : 2026-09-23 17:30:00
Date(s) :
2026-09-23
Munis de votre café et de votre curiosité, partez à la découverte des bâtiments historiques de Troyes ! Une balade conviviale ponctuée d’anecdotes et de découvertes numériques grâce à une application dédiée au patrimoine troyen.
>> Petit conseil pensez à apporter votre thermos de café pour partager ce moment convivial… cette fois-ci, en dehors des murs du Rucher Créatif ! .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org
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English :
L’événement Balade numérique Et si on redécouvrait Troyes autrement ? Troyes a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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