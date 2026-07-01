BALADE OENOTOURISTIQUE ET DÉGUSTATION AU COMPTOIR DES COMPAGNONS Villeneuve-lès-Maguelone
jeudi 16 juillet 2026 · Villeneuve-lès-Maguelone
Informations pratiques
Villeneuve-lès-Maguelone
BALADE OENOTOURISTIQUE ET DÉGUSTATION AU COMPTOIR DES COMPAGNONS
Prequ’île de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Hérault
Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Les balades et dégustations à Maguelone !
Du 09 juillet au 27 août 2026, les Compagnons de Maguelone vous proposent tous les jeudis une expérience œnotouristique pour découvrir autrement notre vignoble bio et handi-solidaire, entre nature, patrimoine et gourmandise.
Les balades et dégustations à Maguelone !
Du 09 juillet au 27 août 2026, les Compagnons de Maguelone vous proposent tous les jeudis une expérience œnotouristique pour découvrir autrement notre vignoble bio et handi-solidaire, entre nature, patrimoine et gourmandise.
Balade œnotouristique & dégustation au Comptoir des Compagnons
Partez à la découverte de vignes habituellement fermées au public, profitez d’un panorama à 360°, d’anecdotes historiques, puis dégustez notre sélection de vins BIO avec vue sur la mer.
Départ à 10 h Rendez-vous à 9 h 50 devant le Comptoir.
Infos pratiques
18.50 €/adulte · 9.50 €/enfant (6 à 18 ans) · Gratuit pour les moins de 6 ans
Audio guide offert
Tous les jeudis, du 09 juillet au 27 août 2026
Parking gratuit sur place, en haut du domaine, devant le restaurant le comptoir des compagnons.
Réservation www.boutique-maguelone.com
Presqu’île de Maguelone Accès en voiture par Palavas-les-Flots.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. .
Prequ’île de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie
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English : BALADE OENOTOURISTIQUE ET DÉGUSTATION AU COMPTOIR DES COMPAGNONS
Walks and Tastings in Maguelone!
From July 9 to August 27, 2026, the Compagnons de Maguelone invite you every Thursday to a wine-tasting experience that offers a unique way to discover our organic, disability-inclusive vineyard, combining nature, heritage, and culinary delights.
L’événement BALADE OENOTOURISTIQUE ET DÉGUSTATION AU COMPTOIR DES COMPAGNONS Villeneuve-lès-Maguelone a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 OT MONTPELLIER
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