FÊTE DE LA MER ET DE LA PLAGE 2026 Villeneuve-lès-Maguelone
vendredi 31 juillet 2026 · Villeneuve-lès-Maguelone
Informations pratiques
Villeneuve-lès-Maguelone
FÊTE DE LA MER ET DE LA PLAGE 2026
Villeneuve-lès-Maguelone Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-31
La Fête de la mer et de la plage de Villeneuve-lès-Maguelone se tiendra les vendredi 31 juillet et samedi 1er août 2026 en partenariat avec le Comité des Fêtes, Plage Mag .
La Fête de la mer et de la plage de Villeneuve-lès-Maguelone se tiendra les vendredi 31 juillet et samedi 1er août 2026 en partenariat avec le Comité des Fêtes, Plage Mag .
L’événement promet
►Une multitude d’activités nautiques gratuites animées par l’association Plage Mag
►Un feu d’artifice tiré sur la mer
►Des soirées Ibizargues avec les DJ TOTOFF et TCHINO
►Mais aussi des concours de pêche surfcasting et de châteaux de sable et galets
►Les grillades du Comité des Fêtes
Vivez de belles soirées d’été au bord de l’eau !
Programme complet en ligne
Le dernier départ du petit train escorté par la police municipale s’effectuera à 23H59. La passerelle du Pilou, quant à elle, sera close à 2h. .
Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie
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English : FÊTE DE LA MER ET DE LA PLAGE 2026
The Villeneuve-l%E8s-Maguelone Sea and Beach Festival will be held on Friday, July 31, and Saturday, August 1, 2026, in partnership with the Festival Committee and Plage Mag.
L’événement FÊTE DE LA MER ET DE LA PLAGE 2026 Villeneuve-lès-Maguelone a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER
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