Visite guidée de l’exposition de reproduction de tableau de Guy de Montlaur dans le parc de la Cathédrale, Cathédrale et presqu’île de Maguelone, Villeneuve-lès-Maguelone

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition de reproduction de tableau de Guy de Montlaur dans le parc de la Cathédrale 19 et 20 septembre Cathédrale et presqu’île de Maguelone Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Montlaur à Maguelone

Visite guidée de l’exposition de reproduction de tableau de Guy de Montlaur dans le parc de la Cathédrale

Exposition Guy de Montlaur à Maguelone

Présenter Guy de Montlaur à la Presqu’île de Maguelone prend tout son sens, car l’artiste est l’héritier d’une famille intimement liée à l’histoire du lieu depuis près de mille ans. Notamment Jean Ier de Montlaur, évêque de Maguelone de 1160 à 1190, acheva la construction de la cathédrale de Maguelone, et Pierre de Montlaur, membre éminent de cette même lignée et fût évêque de Fréjus au XIIᵉ siècle. Cette exposition fait ainsi dialoguer le patrimoine historique de Maguelone avec la création artistique contemporaine en célébrant l’un de ses plus illustres descendants.

Présentation de Guy de Montlaur

Guy de Montlaur (1918-1977) est un peintre français majeur de expressionnisme abstrait et un héros de la Seconde Guerre mondiale. Engagé dans la Résistance puis au sein du Commando Kieffer, il participe au Débarquement de Normandie avant d’être décoré de la Légion d’honneur et de la Croix de guerre. Après la guerre, il se consacre entièrement à la peinture, développant une œuvre profondément marquée par la poésie, la spiritualité et son expérience du conflit. Héritier d’une ancienne famille liée à Maguelone depuis le Moyen Âge, il laisse une œuvre où se rencontrent mémoire, foi et création artistique.

Horaires 9 h – 19h

Cathédrale et presqu’île de Maguelone 34750 Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie Occupé depuis la Préhistoire, le site de Maguelone abrite dès le VIe siècle le siège d’un des diocèses primitifs du Languedoc. Ruinée au VIIIe siècle, la cité reprend vie au XIe siècle, puis devient propriété pontificale et se développe. Le site est peu à peu abandonné à partir de 1536, date du transfert du siège épiscopal à Montpellier. En 1852, Frédéric Fabrège acquiert le domaine, puis le fouille, le restaure et le replante. La presqu’île accueille aujourd’hui un Centre d’aide par le travail confié aux Compagnons de Maguelone.

Montlaur à Maguelone

©compagnonsdemaguelone