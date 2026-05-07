Balade ornithologique Bibliothèque Longs-Champs Rennes
Balade ornithologique Bibliothèque Longs-Champs Rennes samedi 23 mai 2026.
Balade ornithologique Bibliothèque Longs-Champs Rennes Samedi 23 mai, 10h00 Ille-et-Vilaine
Atelier
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) invite à observer les oiseaux autour de l’étang des Longs-Champs. Ils sont en effet nombreux à y trouver refuge pour nicher comme pour se nourrir. L’étang a en effet reçu le label «refuge LPO».
En partenariat avec le Cercle Paul Bert.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T12:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36
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