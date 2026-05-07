Balade ornithologique Bibliothèque Longs-Champs Rennes Samedi 23 mai, 10h00 Ille-et-Vilaine

Atelier

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) invite à observer les oiseaux autour de l’étang des Longs-Champs. Ils sont en effet nombreux à y trouver refuge pour nicher comme pour se nourrir. L’étang a en effet reçu le label «refuge LPO».

En partenariat avec le Cercle Paul Bert.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T12:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36



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