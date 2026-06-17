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Balade ornithologique pointe d’Agon Pointe d’Agon Agon-Coutainville

Balade ornithologique pointe d’Agon Pointe d’Agon Agon-Coutainville

Balade ornithologique pointe d’Agon Pointe d’Agon Agon-Coutainville mercredi 12 août 2026.

Lieu : Pointe d'Agon

Adresse : Charrière de la Chevrottière

Ville : 50230 Agon-Coutainville

Département : Manche

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Agon-Coutainville

Balade ornithologique pointe d’Agon

Pointe d’Agon Charrière de la Chevrottière Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:30:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Balade ornithologique pointe d’Agon, site naturel protégé. Rdv parking ferme Borde à Agon-Coutainville.   .

Pointe d’Agon Charrière de la Chevrottière Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

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English : Balade ornithologique pointe d’Agon

L’événement Balade ornithologique pointe d’Agon Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-17 par Coutances Tourisme

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