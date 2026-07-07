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AGENDA · Agon-Coutainville

Marché d’été et concert Wave Agon-Coutainville

jeudi 16 juillet 2026 · Agon-Coutainville

Marché d’été et concert Wave Agon-Coutainville

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place Général de Gaulle
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Tarif

Agon-Coutainville

Marché d’été et concert Wave

Place Général de Gaulle Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 21:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Marché d’été et concert Wave (19h, duo acoustique).
Rendez-vous de 18h-21h, place de Gaulle à Agon-Coutainville.   .

Place Général de Gaulle Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie  

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English : Marché d’été et concert Wave

L’événement Marché d’été et concert Wave Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-03 par Coutances Tourisme

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