Informations pratiques

Agon-Coutainville

Marché d’été et concert Wave

Place Général de Gaulle Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16 21:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Marché d’été et concert Wave (19h, duo acoustique).

Rendez-vous de 18h-21h, place de Gaulle à Agon-Coutainville. .

Place Général de Gaulle Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie

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English : Marché d’été et concert Wave

L’événement Marché d’été et concert Wave Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-03 par Coutances Tourisme