AGENDA · Agon-Coutainville
Marché d’été et concert Wave Agon-Coutainville
jeudi 16 juillet 2026 · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Marché d’été et concert Wave
Place Général de Gaulle Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 21:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Marché d’été et concert Wave (19h, duo acoustique).
Rendez-vous de 18h-21h, place de Gaulle à Agon-Coutainville. .
Place Général de Gaulle Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie
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English : Marché d’été et concert Wave
L’événement Marché d’été et concert Wave Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-03 par Coutances Tourisme
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